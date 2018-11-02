"Başçeri'nin atanması KKTC için büyük bir şans"

Başbakan Tufan Erhürman, göreve yeni atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulü için Başbakana teşekkür ederek, Kıbrıs’ta daha önce de görev yaptığını buradan kopmadığını belirterek, yeniden burada olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Başçeri, “Hem insanımızın,hem Kıbrıs Türkü’nün refah ve mutluluğu için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da KKTC’yi, halkı ve ülkede yaşanan sorunları yakından bilen birinin göreve atanmasının büyük bir şans ve mutluluk olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerin yaşamsal olduğuna işaret eden Erhürman, ilişkileri daha da ileriye taşıyarak önemli bir sayfa açacaklarına inanç belirtti.

Erhürman, Başçeri’ye yeni görevinde başarılar diledi.