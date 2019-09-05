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Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil oldu

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Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil oldu
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Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil atandı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cemal Redif‘in istifasıyla boşalan bu mevkiiye, yarından geçerli olmak üzere Okan Donangil getirildi.

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