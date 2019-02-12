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Başbakan Erhürman, Ankara'da sempozyumda konuşacak

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Başbakan Erhürman, Ankara'da sempozyumda konuşacak
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Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak ” 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, 14 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda gerçekleştirilecek olan Sempozyum’un açılışında bir de konuşma yapacak.

Erhürman ayrıca yarın saat 18.00’de Grand Ankara Otel’inde gerçekleştirilecek “Buluşma Toplantısında” Ankara’da yaşayan yurttaşlarla bir araya gelecek.

Başbakan Tufan Erhürman Ankara ziyareti sırasında bazı temas ve görüşmeler de gerçekleştirecek.

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