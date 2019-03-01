Başbakan'dan UBP'ye sert gönderme

Başbakan Erhürman “Kimileri hükümette olmadığı zaman ‘biz hükümete geliyoruz’u satmaya çalışıyor. Çünkü bir ilke yok, politika yok, sadece hükümet olanaklarını kullanma amacı var. Bunlar bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Hükümet ortaklarımızla herhangi bir sorunumuz yok. Samimiyetle ve birbirimize güvenerek çalışıyoruz.

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmaların çok erken başlatıldığını kaydederek, “Benim de partimin de gündeminde olan Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ülkenin ve halkımızın yaşamakta olduğu sorunlardır” dedi.

Başbakan, “Günü geldiğinde parti yetkili organları kararını verir ve adayımızı açıklar. Bugün bütün gücümüzle ülkenin ve halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanmaktan başka gailemiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Başbakan Erhürman, CTP Lefke İlçesi 2. Olağan Kongresi’ne katılarak, bir konuşma yaptı. Vehit Nekibzade’nin yeniden ilçe başkanlığına getirildiği kongrede, İlçe Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu da belirlendi. Kongrede Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri de yer aldı.

ERHÜRMAN: “YAPILANLARIN YOK SAYILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR. İZİN VERMEYİZ”

Başbakan ve CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümet icraatlarını aktararak, görevde geçen bir yılda yapılanları özetledi. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri de ele alan Erhürman, Aplıç Kapısı’nın sadece barışa değil, ekonomik aktiviteye de açılmış bir kapı olduğunu belirterek, bölgedeki gençlere girişim yapması için çağrıda bulundu.

Bir yılda girişimcilere yapılan yardımlarla üretimi desteklediklerini de kaydeden Erhürman, hükümetin vizyonu olduğunu ve kısıtlı kaynağı olsa da bunu doğru hedefler için kullandığını belirtti.

“Bu sıkıntılı koşulların içinde bir sürü iş yapıldı. Bunların yok sayılmasını sağlamaya çalışanlar var. Buna izin vermeyiz” diyen Erhürman, istihdamın ve üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti. Bu kısa süre zarfında yerel kaynaklardan elde edilen suyun Güzelyurt bahçelerine ulaştırıldığını hatırlatan Erhürman, “Yine bu dönem içinde, insanların senelerdir elde tutup, bir kuruşluk yatırım yapmayıp ‘hava parasına satarım’ diye beklediği sanayi arazisi tahsisleri de iptal edildi. Yatırım yapacaklara tahsis edildi” açıklamasında bulundu. Seçim dönemi hizmet, üretim, adalet ve haysiyet adına sözler verdiklerini kaydeden Erhürman, yapılan istihdamların adil bir biçimde ağırlıklı olarak kadrolu yapıldığını ve sınavla, münhalle gerçekleştirildiğini belirtti.

CTP’nin halka taahhüdü olduğunu söyleyen Erhürman, “CTP’nin alnı açıktır. Ne söylediysek söylediğimizin arkasında durduk, yaşadığımız ekonomik sorunlara rağmen sözlerimizi tutmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

“İLKE YOK, POLİTİKA YOK, SADECE HÜKÜMET OLANAKLARINI KULLANMA AMAÇLARI VAR”

12 aydır her hafta ‘bu hükümet gitti’ şeklinde yorumlar yapıldığını ifade eden Erhürman şunları söyledi:

“Kimileri hükümette olmadığı zaman ‘biz hükümete geliyoruz’u satmaya çalışıyor. Çünkü bir ilke yok, politika yok, sadece hükümet olanaklarını kullanma amacı var. Bunlar bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyor. Hükümet ortaklarımızla herhangi bir sorunumuz yok. Samimiyetle ve birbirimize güvenerek çalışıyoruz. Yaratılan yıkımı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Spekülasyonların esiri olmayacağız. Biz orada burada söylenenlere değil, ortaklarımızın yüzümüze bakarak söylediklerine inanıyoruz. Biz sözlerimizin arkasındayız. Ortaklarımızın da sözlerinin arkasında duracaklarına güveniyoruz.”

“CTP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAKTIR”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalarına da değinerek, şunları söyledi:

“Düşüncemiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmaların çok erken başlatıldığı yönündedir. Ama madem ki başlatıldı, Genel Sekreterimizin aylar öncesinde söylediğini ben de Lefke’deki bu ilk ilçe kongremizde söylemiş olayım. Evet, CTP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracaktır. Ancak şu an için benim de partimin de gündeminde olan Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ülkenin ve halkımızın yaşamakta olduğu sorunlardır. Günü geldiğinde parti yetkili organları kararını verir ve adayımızı açıklar. Bugün bütün gücümüzle ülkenin ve halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanmaktan başka gailemiz yoktur.”

SORAKIN: “BARIŞI ÜLKEDE HAKİM KILMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefke’nin iki seçim yaşadığını ve CTP’nin her ikisinde de birinci parti çıktığını belirtti. Sorakın, bunun, CTP’nin ortaya koyduğu siyaset ve partiye gönül verenlerin çalışmaları sayesinde olduğunu kaydetti.

Lefke’de örgütlenmenin zor olduğu zamanları aktaran Sorakın, zamanında aday bulmaya zorlanılan bugün Lefke’de çok iyi noktada olduklarını belirtti.

CTP’nin 2016’daki kurultayından sonra örgütlenme çalışmalarına sarıldığını söyleyen Sorakın, partiye ciddi katılım olduğunu kaydetti. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere değinen Sorakın, CTP’nin kurulduğu günden beri federasyonu sağlamak için çalıştığını, çok bedeller ödendiğini, bugünlere gelmenin kolay olmadığını belirtti. Mücadelenin devam ettiğini kaydeden Sorakın, barışı ülkede hakim kılmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

NEKİPZADE: “YENİ HASTANENİN TEMELİNİN EN KISA SÜREDE ATILDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ”

CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekibzade Lefke’de yapılan icraatları aktardı. Aplıç Kapısı’ndan karşılıklı geçişlerin hatırı sayılır derecede olduğunu ifade eden Nekibzade, karşılıklı temaslarla barışın daha erken geleceğini belirtti.

Vehit Nekibzade, yılan hikayesine dönen liman yolu sorununun bu hükümet döneminde ortadan kaldırıldığına işaret etti. Nekibzade, Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nin doğum bölümünün yeniden hizmet vermesini ve yeni hastanenin temelinin de en kısa sürede atıldığını görmeyi beklediklerini kaydetti.

İLÇE YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Faaliyet ve mali rapor okunarak aklandığı, kongrede yeni ilçe yönetim kurulu da belirlendi. İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Burhan Eraslan, Selçuk Atakan, Fehmi Kurtboğan, Kazım Olgu, Meftune Hocalı, Mehmet Türkay Fotalı, Tuncay Sarıyer, Müge Öreç, Yağmur Şahmaran Uçar, Feysan Türkay.”

İlçe Disiplin Kurulu şu şekilde: “Ali Özadalı, Yaşar Oduncuoğlu, Birsen Hacımulla, Pamir Nekipzade (Yedek), Mehmet Muhammet Diker (Yedek).”