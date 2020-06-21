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Bakanlar Kurulu toplanıyor

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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, ülkeye gelişlerle ilgili kararların gözden geçirileceğini açıkladı.

Özersay Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 18.00’de toplanacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

“Bugün saat 18:00'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız. Ülkemize gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse Güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak olan kuralları değişen koşullar çerçevesinde 22 Haziran öncesinde gözden geçirip tartışacağız. 

Kısa süre önce açıkladığımız kararlarımızın bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceğiz.”

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, "Bugün saat 18.00'de ülkeye  açılımla beraber başlayacak  giriş-çıkışlar gündemiyle Bakanlar Kurulu toplanıyor" ifadelerine yer verildi.

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