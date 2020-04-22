banner411
banner69
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
23 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
6 0
 
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
51 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
144 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
246 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
37 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
70 0
banner440

Bakanlar Kurulu, tedavi ve teknik işler maksatlı seyahat izinleri verdi

banner27

Bakanlar Kurulu, tedavi ve teknik işler maksatlı seyahat izinleri verdi

Bakanlar Kurulu, KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne tedavi, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye teknik işler maksatlı seyahat izinleri verdi.

Söz konusu izinler, ülkeye giriş yapacak kişilerin 14 gün karantina şartına uyulması koşulu ile verildi.

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların ülkeye girişi konusunda Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı.  

Bakanlar Kurulu ayrıca Teknecik Elektrik Santrali dizel makinaların periyodik bakımlarının yapılması amacıyla Türkiye’den 6 kişilik bir teknik ekibin üretimin arz güvenliği açısından ülkeye girişine izin verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.