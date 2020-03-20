Bakanlar Kurulu'ndan ek tedbirler

Bakanlar Kurulu, ek tedbirlerin maliyetinin karşılanması amacıyla bütçedeki bazı ödeneklerin ek ödenek kalemine aktarılmasına bir ambulans ve sağlık personelinin talep gelmesi halinde Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmet sunması yönünde karar da aldı. Ayrıca, Pile’deki vatandaşlara gıda yardımı sağlanması ve içme suyu gibi ihtiyaçların giderilmesi konusunda da adım atılacak

Bakanlar Kurulu, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ek tedbirlerin maliyetinin karşılanması amacıyla bütçedeki bazı ödeneklerin ek ödenek kalemine aktarılmasına karar verdi.

Kurul bir ambulans ve sağlık personelinin talep gelmesi halinde Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmet sunması yönünde karar da aldı. Ayrıca, Pile’deki vatandaşlara gıda yardımı sağlanması ve içme suyu gibi ihtiyaçların giderilmesi konusunda da adım atılacak.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaklaşık 3,5 saatlik toplantının ardından açıklama yaptı ve toplantıda Covid-19 salgınıyla ilgili olarak KKTC’de ve dünyada gelinen durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar aldıkları tedbirlerin ne oranda ve nasıl uygulandığı konusunu ele aldıklarını söyleyen Özersay, bir takım yeni kararlar aldıklarını da ifade etti ve bunları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı teklif çerçevesinde bütçedeki bazı ödeneklerin alınan ek tedbirlerin maliyetinin karşılanması amacıyla ek ödenek kalemine aktarılmasına karar verdiklerini söyleyen Özersay, ek ödenek kalemine aktarılan ödenekleri şöyle açıkladı:

“Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi Kalemi; Hane Halkı Kalemi; Dernek, Birlik Kurum Kuruluşlara Yardım Kalemi.

Cumhuriyet Meclisi Dernek Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi

Başbakanlık Hane Halkına Yardım Kalemi, Derne, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi

Maliye Bakanlığı Hane Halkına Yardım Kalemi; Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi.

Turizm Bakanlığı Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardım Kalemi”

PİLE’DEKİ VATANDAŞLARA SAĞLIK HİZMETİ

Pile’nin Kıbrıs Rum tarafına açık olması ve orada bir serbest dolaşımın mümkün olması nedeniyle bir takım ilave önlemler almak durumunda kaldıklarını anımsatan Özersay, bu tedbirler nedeniyle Pile’de yaşayan halkın KKTC’ye gelme hakkına sahip olmasına rağmen, girişte 14 gün merkezi karantina altına alınma durumuyla karşı karşıya kaldığını ve bunun Pile’de yaşayan vatandaşların bazı sıkıntılar yaşamasına neden olduğunu anlattı.

Özersay, bu bağlamda vatandaşların da taleplerini dikkate alarak Akdoğan’da bulunan ambulans hizmetinin sağlık personeliyle birlikte Pile’den talep gelmesi halinde Pile’deki vatandaşlara sağlık hizmet sunması yönünde karar aldıklarını söyledi.

İlgili bölgedeki İngiliz üs yetkilileriyle de temas kurarak ambulansın Beyarmudu sınır kapısından geçip Pile’ye gitmesi ve vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunması konusunda da karar ürettiklerini kaydeden Özersay, gerekli ayarlamanın şu an yapılmakta olduğunu ve ilerleyen saatlerde irtibat için telefon numarası da vereceklerini kaydetti.

PİLE’DEKİ VATANDAŞLARA GIDA YARDIMI…

Ülkenin başka bölgelerinde ihtiyaçlı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılması konusunda sürdürülen bir çalışma olduğunu hatırlatan Özersay, Pile muhtarlığıyla irtibat halinde aynı yardımın Pile’deki vatandaşlara da yapılması konusunda bir adım atma kararı aldıklarını ifade etti. Özersay, Pile’deki vatandaşların içme suyu tedariki gibi diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da bir çalışma başlatacaklarını da söyledi.

SPEKÜLATİF HABERLER… POLİS MENSUBU’NUN SONUCU NEGATİF…

Basında zaman zaman gerçeği yansıtmayan bazı spekülatif haberler çıktığını ve bunların çok hızlı bir biçimde yayıldığını kaydeden Özersay bir polis mensubuna yapılan testin pozitif çıktığı şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını, testin negatif çıktığını vurguladı.

Büyük bir fedakarlıkla görevini sürdüren polis mensuplarının görevlerini daha tedbirli ve güvenli şekilde sürdürebilmesi için almakta oldukları bazı önlemler olduğunu belirten Özersay, sağlanan ihtiyaçlara ek olarak diğer gerekli teçhizatın acilen sağlanması konusunu ela almak üzere Bakanlar Kurulu toplantısına Polis Genel Müdürü’nün de davet edildiğini ve bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Özersay, böyle dönemlerde görev yapacak personelin herhangi bir eksiğinin olmaması konusunu önemsediklerini de vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kendi bakanlığı bünyesinde yapılan değerlendirme toplantısında teknik düzeyde aldıkları kararlarla ilgili Bakanlar Kurulu’na bir sunum yaptığını söyleyen Özersay, ilerleyen saatlerde Pilli’nin ilaveten bir açıklama yaparak sağlık alanında aldıkları tedbirleri duyuracağını vurguladı.

“BİREYLERİN HER BİRİNİN SORUMLULUĞU ÇOK ÖNEMLİ…”

KKTC’de test sonucu pozitif çıkan vakaların çoğunun Salamis Otel’de kalan Alman turistlerle bağlantılı olduğunu kaydeden Özersay, KKTC vatandaşı olan ve pozitif test sonucu bulunan kişilerin bugüne kadar kimlerle temas ettiklerinin yakın bir takibinin söz konusu olduğunu belirtti ve devlet olarak kendileri ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar bireylerin her birinin sorumluluğunun önemli odluğuna işaret etti.

Özersay, “Her bireyim başına bir bekçi koyamayacağımıza göre herkes kendi kendini denetlemek durumundadır, bu şakaya alınacak bir mesele değildir ” diye konuştu ve vatandaşların bireysel sorumluluğunun bilincinde olmasını istedi.

“MERKEZİ KARANTİNA NOKTALARI İLE İLGİLİ KİMSE AYRICALIK BEKLEMESİN”

Oluşturdukları merkezi karantina noktalarında yurt dışından gelenlerin 14 gün misafir edileceğini de söyleyen ve kimsenin bu noktalarla ilgili bir ayrıcalık beklentisine girmemesini isteyen Özersay, imkanlar dahilinde herkesi bir yerlerde barındırmak durumunda olduklarını, herkesin lüksünden, yaşam kalitesinden ödün vermesi gerekebileceğini söyledi.

Özersay “beni şuraya koydunuz buraya alın, filan gelecek şuraya değil buraya koyabilir misiniz” yaklaşımına kimsenin girmemesini ve herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

“ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK”

Aldıkları tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını da vurgulayan Özersay, bundan sonrasının çok daha önemli olduğunu, bireyler için alınması gereken tedbirler yanında sağlık anlamında kapasitelerinin artırmak için alınması gereken ilave tedbirler de bulunduğunu ifade etti.

Özersay, “Gün geçtikçe daha çok biz bizeyiz, bundan sonrası çok daha önemli ve çok daha kritik” dedi.