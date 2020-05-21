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Bakanlar Kurulu 5 saat sürdü

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Bakanlar Kurulu 5 saat sürdü

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.15’te sona erdi.
Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık beş saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra basına açıklama yapılmadı. 

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