Bağımsızlık Yolu ilk genel kurulunu yaptı

Aziz Güven’in Divan Başkanı, Şerife Vural ve Mehmet Kutruza’nın yazmanlar olarak belirlendiği genel kurulda, faaliyet raporu okunup; mali rapor aklanması sonrasında Genel Sekreterlik görevine Münür Rahvancıoğlu’nun getirildi

Bağımsızlık Yolu 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Genel Sekreterlik görevine Münür Rahvancıoğlu’nun getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Olağanüstü Genel Kurul'da; barış, halkların kardeşliği ve devrim için mücadelede yaşamını yitirenler, özel sektörde sendikasız, güvencesiz çalıştırılırken iş cinayetleriyle hayatını kaybeden emekçiler ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildiği belirtildi.

Aziz Güven’in Divan Başkanı, Şerife Vural ve Mehmet Kutruza’nın yazmanlar olarak belirlendiği genel kurulda, faaliyet raporu okudu; mali rapor aklandı.

Genel kurulda, Genel Komite Sekreterliklerine Ali Şahin, Melisa Koloz, Cemre İpçiler, Salih Erşangil ve Yusuf Özgü Sertel seçildi.

Bağımsızlık Yolu Genel Komitesi ile üyeler arasında köprü görevi görecek olan Bağımsızlık Yolu Meclis üyeliklerine Buğra Keskindağ, Ahmet Karakaşlı, Cansu N. Nazlı, Firuzan Nalbantoğlu, Güngör Acar, Serdar Durukan, Gazi Gök, Sunalp Asena ve Didem Koçak seçildi.

Kurulda, faşizme ve dinsel gericiliğe karşı mücadeleyi büyütebilmek için, etnik köken fark etmeksizin emekçilerin bölünmesini önleyici birleştirici politikalar üretilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından, Olağanüstü Genel Kurul karar önerisi okundu.