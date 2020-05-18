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"Atatürk gençliğin, milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulamıştır"

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"Atatürk gençliğin, milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulamıştır"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gençlerin vatanını seven, ahlaklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesinin en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
 
Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyet’in ilanıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin, bir milletin birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ardından çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı bilinçle mücadelesini sürdürdü. Atatürk gençliğe olan güvenini kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ederek göstermiştir. Gençliğin, milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda biz de millet ve devlet olarak gençlerimizle övünüyoruz ve onlara güveniyoruz. Gençlerimiz, geleceğimiz ve yarınlarımızın teminatıdır.

Bu duygularla birlikte Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü gururla kutluyor, Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.”

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