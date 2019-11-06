“Atakan’ın açıklamalarını çocukluğuna veriyorum”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ulaştırma Bakanlığına yerel bütçeden 40 milyon aktarıldığını belirterek, “yollarla ilgili kaynak aranıyor şeklindeki açıklamaları çocukluğuna veriyorum” dedi

Meclis’te konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kaynağın yarıya inmesinin daha önceki hükümetin bıraktığı erozyondan kaynaklandığını söyledi.

Tam 202 gün sonra imzalanan protokolün bu ülkeye getireceği avantaj ve kaynakların ülkeye doğru şekilde aktarılmasını amaçladıklarını dile getiren Amcaoğlu, ilk 750 Milyon TL tutarındaki rakamın imzalandığını ve savunma adı altında bekleyen rakamın ödendiğini kaydetti.

Akaryakıt, süt ve narenciyeyle ilgili bekleyen doğrudan gelir desteği ödendiği bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, sektörel bazdaki dağılımların kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyaret sonrasında ödendiğini söyledi.

Amcaoğlu, yapılan anlaşma çerçevesinde geriye kalan 97 Milyon TL’nin de ileriki hafta ödeneceğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanlığına yerel bütçeden 40 milyon aktarıldığını belirten Amcaoğlu, “yollarla ilgili kaynak aranıyor şeklindeki açıklamaları çocukluğuna veriyorum” dedi.

Amcaoğlu, Türkiye ile hazırlanan Ekonomik Protokolün, 2020-2021-2022 yıllarını kapsayan şekilde imzalanacağını dile getirdi.