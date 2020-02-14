“Artık vizyon ve cesaret gerekli”

Başbakan Tatar, Lordlar Kamarası’nda yaptığı konuşmada adada ilerleme sağlanması için vizyon ve cesaret gerektiğini, bu cesaretin hem ada içinden hem de uluslararası toplumdan gelmesi gerektiğini vurguladı

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamarasında KKTC Dostluk Grubu toplantısında, artık adadaki gerçeklerin görülüp kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamerasında Lord Northbrook Başkanlığındaki KKTC Dostluk Grubu üyelerine yaptığı konuşmada, öncelikle grubun yıllardır sürdürdükleri meşakkatli emeklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Üyelerin zor bir görev üstlendiklerini söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye dışında diğer ülkelerin Kıbrıslı Türkleri sürekli görmezden geldiğini vurgulayarak, artık bir dönüm noktasına gelindiğini ve Kıbrıslı Türklerin var olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Adada ilerleme sağlanması için vizyon ve cesaret gerektiğini söyleyen Tatar, bu cesaretin hem ada içinden hem de uluslararası toplumdan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, adada bir çözüme varılması için başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbrook ve üyelerin sorularını da cevaplayan Tatar, lobicilik ve tanıtım faaliyetlerinin artırılarak, Kıbrıslı Türklerin haklı sesini tüm dünyaya durmak için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini kaydetti.