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“Artık sokağa çıkma vakti geldi”

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Bir yandan eğitim çalışmalarına yoğunlaşacaklarını, bir yandan da sokakta farklı kitlelere dokunacaklarını söyleyen CTP Genel Başkanı Erhürman, “Artık sokağa çıkma vakti geldi” şeklinde konuştu

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“Artık sokağa çıkma vakti geldi”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yeni yol haritasını ve politikalarını kadınlarla paylaştı.

CTP Kadın Örgütü, bu sabah Naci Talat Vakfı’nda çalıştay düzenledi. Çalıştayda “parti içi örgütlenme”, “toplumsal cinsiyet eşitliğinde kat edilen yollar” ve “kadın örgütünün sivil toplumla ilişkileri” konuları 3 farklı masada ele alındı.

Partiden verilen bilgiye göre,  çalıştaya Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, MYK ve PM üyeleri de katıldı. Erhürman ve İncirli’nin konuşma yaptığı çalıştayda Yurtsever Kadınlar Birliği eski yöneticilerinden Özay Kalyoncu “İlerici Kadın Hareketinin Başlangıç Yılları ve Sonrası” konulu sunum yaptı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çalıştayda yeni örgütlenme anlayışı, sivil toplumla ilişkiler ve insanlara nasıl ulaşacakları konularının detaylı biçimde incelendiğini belirterek, “Çalıştay farklı kitlelere  ulaşabilme açısından son derece değerli ve önemli” dedi.

Bir yandan eğitim çalışmalarına yoğunlaşacaklarını, bir yandan da sokakta farklı kitlelere dokunacaklarını söyleyen Erhürman, “Artık sokağa çıkma vakti geldi” şeklinde konuştu.

İNCİRLİ

Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin Kıbrıs’ta demokratikleşme, eşitlik ve özgürlüğün ana motoru olduğunu söyledi. İncirli, kadınların taleplerine duyarlı, şiddet ve ayrımcılığa karşı geniş tabanlı bir kadın örgütü olma hedeflerine işaret etti.

İncirli, “Hedeflerimize ulaşmak için bu ilkelere yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkede yaşayan tüm kadınlara kapılarımızı açacağız ve onları CTP çatısı altında toplamaya çalışacağız. Kadınları barış sürecine katarak adada federal çözüme ulaşmak mümkün” dedi.

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