“Artık farklı birşeyler yapmamız gerek”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs sorununun çözümünde bütün yolların denendiğini ancak başarıya ulaşılamadığını, statükonun devam etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek “Artık Kıbrıs’ta farklı birşeyler yapmamız gerek”

Özlem Şahin ŞAKAR-New York

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Görüşme, BM Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

Öte yandan Özersay, New York’ta başkanlığını Ali Çınar’ın yaptığı Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü THO Danışma Kurulu üyesi Mark Meirowitz’in üstlendiği yuvarlak masa toplantısında, yabancı katılımcılara Kıbrıs meselesinde yaşanan son gelişmelerle ilgili verdi ve onların sorularını yanıtladı.

Özersay, Kıbrıs sorununun çözümünde bütün yolların denendiğini ancak başarıya ulaşılamadığını, statükonun devam etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek ‘’Artık Kıbrıs’ta farklı birşeyler yapmamız gerek’’ diye konuştu.

Kıbrıs’ta statükonun devam etmesi seçeneğinin Kıbrıs Türk toplumu tarafından kabul edilemeyeceğini belirten Özersay, statükonun ortadan kaldırılması için Rumlar’ın şu an içinde bulunduğu rahat ortamdan çıkarılması ve rahatsız olmalarının sağlanması gerektiğini, bunun için de uluslarası aktörlerin baskısına ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Özersay, ‘’Artık Kıbrıs’ta farklı birşeyler yapmamız gerek, içinde bulunduğumuz çıkmaz sadece bizim canımızı acıtıyor, bunun acısını ve getirdiği sorunları birtek biz yaşıyoruz, öbür tarafsa kabul görülüyor olmanın rahatını yaşıyor’’ diye konuştu.

Hidrokarbonlar konusunda Rum tarafının adanın tek sahibiymiş gibi tektaraflı olarak şirketlere lisans verip doğalgaz çıkarmasına kimsenin birşey demediğini, ama Kıbrıs Türk tarafı bir Türk şirketi olan TPAO’ya lisans verip aynı şeyi yapınca sorun çıkarıldığını anlattı.

RUM LİDERE YANIT: “BİZİM PAYIMIZIN NE OLACAĞINA SEN TEK BAŞINA KARAR VEREMEZSİN

Özersay, Kıbrıslı Türkler’e konuşma hakkı verilmeyen BM Genel Kurulunda sanki Kıbrıs’ı sadece Rumlar temsil edermiş gibi konuşma yapan Rum lider Anastasiadis’in hidrokarbon konusunda yaptığı ‘’emanet hesap’’ sözlerine de yanıt vererek Kıbrıslı Türkler’in hidrokarbondan ne kadar pay alacağına Rum tarafının tek başına karar veremeyeceğini, bunun adil olmadığını söyledi. Özersay ayrıca Kıbrıs sorunu çözülmeden hidrokarbonlardan sadece Rum tarafının yararlanacak olmasının da kabul edilir olmadığını belirterek ‘’Neden çözümden önce Rumlar hidrokarbonlardan yararlansın da Kıbrıslı Türkler de bu kaynaklardan yararlanamasın? Bu sözkonusu emanet hesabı ellerinde bir baskı unsuru olarak tutmak istiyorlar’’ diye konuştu.

HALKIN SESİ muhabirinin “Rum lider Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu toplantısında BM müzakere biçiminin tek yol olduğunu söylediğini hatırlatarak ‘’bir tür oyun mu oynuyor?” sorusu üzerine Özersay, “Eğer bu tür müzakerelerin seni bir yere götürmeyeceğini bilerek hala bunda ısrar ediyorsan, sizin sorduğunuz soru sorulmalıdır’’ dedi. Özersay bu kapsamda bir örnek de vererek örneğin Kıbrıs’taki ihtilaf nedeniyle faaliyette bulunmakta tereddüt eden doğalgaz ya da enerji şirketlerine Rum tarafının kolaylıkla yaklaşıp “Biz Kıbrıs müzakerelerine devam ediyoruz, endişelenecek birşey yok, sorunlar çözülecek’’ deyip müzakere sürecini manipüle ettiğini de söyledi.

HALKIN SESİ’nin New York’ta görüştüğü muhataplarıyla olan görüşmeleriyle ilgili sorusu üzerine ise görüşmelerinin devam ettiğini belirterek “Bu görüşmelerimizde Kıbrıs’taki durumu iyi bir şekilde anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz, ama nasıl davranacaklarına bu ülkeler kendileri karar verecek” dedi. Özersay, konuşmasında da belirttiği gibi şu an bir çeşit istikrar getiriyormuş gibi görünen statükonun devamından memnun olan ülkelerden bir adım beklemediğini, ama kendi pozisyonlarını bu ülkelere anlatmanın yararlı olduğunu da ifade etti.