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Arıklı ile Özersay arasında 'ayar' atışması

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Ankara’nın hükümete “ ayar” verip vermediğini, imar planının yürürlüğe girip girmemesiyle göreceklerini söyleyen Arıklı, “Ayın 26’sını bekliyoruz. Umarım bu krizi sorunsuz şekilde atlatırsınız" derken yerinden söz alan Özersay ise “Kullandığınız üslup hükümete değil, ülkeye, devletin itibarına zarar veriyor” dedi

Arıklı ile Özersay arasında 'ayar' atışması

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.
Arıklı, Başbakan’ın KKTC ile TC arasındaki mali protokolün 2020 yılının 15 Ocak’ına kadar imzalanacağını müjdelediğini kaydederek, Ankara’da kapalı kapılar arkasında neler konuşulduğunun bilinemeyeceğini söyledi.
Ankara’nın hükümete “ ayar” verip vermediğini, imar planının yürürlüğe girip girmemesiyle göreceklerini söyleyen Arıklı, “Ayın 26’sını bekliyoruz. Umarım bu krizi sorunsuz şekilde atlatırsınız” dedi.
Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Arıklı’nın “ayar” ifadesini eleştirdi.
Özersay, “Kullandığınız üslup hükümete değil, ülkeye, devletin itibarına zarar veriyor” dedi. Özersay, Türkiye’de olağan bir görüşme trafiği olduğunu, devlet ve hükümet yetkilileri ile mevkidaşlar ile her zaman bir araya gelindiğini belirtti. 
Arıklı, Genel Kurul’daki konuşmasında sağlık, limanlar, telekomünikasyon, eğitim ve enerji gibi başlıklarda konuştu. 
Arıklı, Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçilmesi gerektiğini belirterek, hükümetin bu konuda adım atmak yerine jeneratör alımına yoğunlaştığını söyledi, bunu eleştirdi.
Kamu Reformu’nun, e-devlet çalışmalarının tamamlanması gerektiğini kaydeden Arıklı, kamuda sağlıklı bir işleyiş olmadığını savundu. Arıklı, “Kamu kuruluşları neden hala e-devlete geçmedi? Vatandaş evraklar için hala kuyruklarda bekliyor” dedi. 
Ülkedeki bürokratik engellerin fazlalığına işaret eden Erhan Arıklı, prosedürlere ve gerekli gün sayılarına dikkat çekti, bu konuda hazırlanan rapordan kesitleri kürsüden okudu. 
İmar Planı konusunda da konuşan Arıklı, imara açılan ve ‘siyasi irade’ olarak aktarılan bazı kararların nasıl alındığının açıklanmasını talep etti. 
Kamu borç stokunun nasıl azaltılacağını soran Arıklı, “İç borcu tasfiye etmenin yoluna bakın. Tedbir almalısınız” dedi. Belediyeler Reformu’nun ötelenmemesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, yerel seçimler gelmeden bu reformun hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. 
YDP Genel Başkanı Arıklı, bütçeye oylarının “çekimser” olacağını da açıkladı.

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