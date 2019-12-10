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Arıklı'dan büyük iddia

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YDP Genel Başkanı Arıklı bugün BRT de katıldığı bir programda "Önümüzdeki yıl iktidarda biz olacağız. Ret oyu verdiğimiz bütçeyle mi ülkeyi yöneteceğiz?" dedi

Arıklı'dan büyük iddia

Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütçeye hayır demeyeceklerini belirterek, ya çekimser kalacaklarını ya da evet oyu vereceklerini söyledi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı bugün BRT de katıldığı bir programda "Önümüzdeki yıl iktidarda biz olacağız. Ret oyu verdiğimiz bütçeyle mi ülkeyi yöneteceğiz?" dedi.  
Arıklı yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine geleceği açıklanan jeneratör ihalesi konusunda da şunları söyledi:
“Bu ihale konusunda çok şeyler söyledik. Çok iddialarda bulunduk. Şaibeler olduğunu iddia ettik. Buna rağmen Hükümet, bu şaibeli ihaleyi yaparsa Sevgili Başbakan ve Yardımcısı bilsin ki bu işin faturası cumhurbaşkanlığı seçimlerini bile etkiler. Önce kamuoyunun niçin bu ihaleye çıkıldığını, ülkenin bu jeneratörlere ihtiyacı olup olmadığı konusunda ikna edilmesi gerekir. Kendi atadıkları Yönetim Kurulu Başkanı dahi jeneratör alımına karşı çıkarken Hükümet jeneratör lobisine boyun eğerse kendilerine yazık ederler" 
Arıklı, hükümet içinde ciddi sıkıntılar olduğunu ve bütçeden sonra bu sıkıntıların gün yüzüne çıkacağını söyledi.

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