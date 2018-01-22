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Angolemli, yaşanan olayları kınadı

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Angolemli, yaşanan olayları kınadı
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Cumhuriyet Meclisi geçici Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda, gerekse de Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayları esefle kınadığını söyledi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Angolemli yaşanan güvenlik zaafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Meclis Başkanlığına çağırarak gelişmelerle ilgili malumat alarak, yasalar çerçevesinde olaylara karışanlar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

Angolemli, Meclis Genel Kurul’u sırasında cereyan eden olaylarla ilgili olarak Meclis tutanaklarının, ses ve video kayıtlarının incelenerek Meclis İçtüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ifade etti.

Angolemli, bu çerçevede demokrasinin ve yasaların KKTC Cumhuriyet Meclisi için vazgeçilmez olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle provokasyona gelinmeden uzlaşı kültürü ile halka yakışır şekilde, aklıselim olunması gerekliliğine vurgu yaptı.

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