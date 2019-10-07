Anayasa değişikliği Meclis'te gündem oldu

Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü toplantısında Anayasa değişikliği yaparak bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma önerisi yapan YDP milletvekili Arıklı, “Samimi iseniz bu önergeye evet dersiniz ve hepimiz yargının karşısına çıkarız” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin kararı ele almaya başladı.

Komitenin konuya ilişkin raporunun okunması sırasında CTP, DP, YDP ve TDP milletvekilleri genel kurulu salonundan ayrıldı. Milletvekilleri, raporun okunmasının ardından salona geri döndü.

Konuya ilişkin ilk sözü alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, 1990’dan bu yana 19 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının istendiğini ve 17 dokunulmazlığın kaldırılması talebinin ret edildiğini söyledi.

Hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ortağına şantaj yaparak, Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırtmak istediğini savunan Arıklı, hiçbir UBP milletvekilinin gönül rahatlığıyla oy vermeyeceğini iddia etti.

Arıklı, siyasetin saygınlığının yerlerde süründüğü bir dönemde bu oylamayla meclisin saygınlığının da ayaklar altına alınmaya çalışıldığını kaydetti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın seçim propagandasını Özgürgün’ün üzerine kurduğunu söyleyerek Arıklı, UBP’de genel başkanlığı ve başbakanlık yapmış bir kişi üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Anayasa değişikliği yaparak bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma önerisi yapan Arıklı, “Samimi iseniz bu önergeye evet dersiniz ve hepimiz yargının karşısına çıkarız” dedi.

Özersay’ın ‘kimini yargıya kimini mahalleye’ söylemini eleştirerek, 10 yıldır bekleyen dosyaların üzerine gidilmeyip, bir milletvekilinin üzerine gidilmesinin anlaşılmadığını söyledi.

UBP milletvekillerine seslenen Arıklı, “Genel başkanını harcıyorsunuz” ifadelerini kullanarak, milletvekillerinin vicdanlarını dinlemelerini istedi.

Anayasa değişiklik önerisini meclis başkanına veren Arıklı, yasa tasarısının imzaya açık olduğunu söyledi.

Bu taslağın yeniden şekil alabileceğini kaydeden Arıklı, “Herkesin dokunulmazlığını kaldıralım … Hodri meydan. Birilerine şov yapma imkanı vermeyelim” ifadelerini kullandı.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş ise, kendilerinin de tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını söylediklerine işaret ederek, mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

Arıklı’nın sunduğu Anayasa değişikliği önerisini tüm partiler ve hükümetin ele alarak, görüşmesinin en doğru yaklaşım olacağını dile getiren Denktaş, “Eğer suçlu biri varsa, mahkemede cezasını çeker” dedi.

Suçlamaların siyasetin ve parlamentonun itibarını zedelediğini dile getiren Denktaş, kısa süre içinde ikinci milletvekilinin dokunulmazlığının meclise gelmesinin siyaseti zedelediğini belirtti.

Denktaş, şu anda görüşülmekte olunan dokunulmazlığın ötelenmesi önerisinde bulundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hukuk reformuna ihtiyaç olduğunu yineleyerek, milletvekili dokunulmazlığının her türlü suç işleme dokunulmazlığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Özyiğit, trafik cezasını ödemeye gittiğinde polisin bile buna şaşırdığına işaret ederek, gelinen noktada hukuk sisteminde sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Özyiğit, başsavcılığın bazı konularda devlet adına daha çok inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Sunulan öneriyi geliştirmek istediklerini kaydeden Özyiğit, geçici 10. maddenin de kaldırarak, polisin sivile bağlanmasını da istediklerini belirtti.

Özyiğit, bugünkü koşullarda dokunulmazlığın kaldırarak hukuki işlemlerin başlatılmasına onay verdiklerini söyledi.

Anayasa’da değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, yapılacak değişikliklerin enine boyuna tartışılması gerektiğini kaydetti.