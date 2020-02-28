Anayasa değişikliği halka sunulacak

Yargıç sayısı ve yaş haddinin artırılmasını içeren Anayasa değişikliğinin 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halka sunulabilmesi için çalışma yapılıyor

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında Anayasa değişikliği konusu ele alındı. Toplantıda, Anayasa değişikliğinin halk onayına 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sunulabilmesi için gerekli olan prosedür ve süreç değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile görüştü.

Bir saat süren toplantı sonrası Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Ersin Tatar basına açıklama yaptı.

Uluçay, Anayasa değişikliği ile ilgili yasa önerisini önümüzdeki hafta Meclis'te siyasi parti başkanlarıyla görüşeceklerini ve süreci tamamlamak için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Yargıç sayısının artırılması ve Yargı ile savcılıkta görev yapan yargıçların görev süresinin artırılmasının hedeflendiği değişikliği 26 Nisanda halk oyuna sunulması için meclisteki sürecin 16 Mart ve yasal sürecin 3 nisanda tamamlanması gerektiğini anlatan Uluçay, 16 Mart'a kadar bu süreci tamamlamak için siyasi partilerle görüşülüp yasa önerisinin referanduma sunulup sunulmayacağının netlik kazanacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da, yargıç sayısı ve yaş haddinin artırılmasını içeren Anayasa değişikliği için halka gitmek gerektiğini ifade etti. Tatar, bu konuda Meclisten gelecek yasayı Cumhurbaşkanının onaylayacağını söylediğini ve kendilerinin de bu süreci Mecliste işleterek, yargının talebinin yerine getirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Tatar, Yargıç sayılarının artırılması ve yaş sınırının yükseltilmesi ile ilgili adımın atılacağını ve yasa değişikliğinin Meclise götürülerek, süreci 16 Mart'a kadar tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla Anayasa paketini onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Cumhurbaşkanı olarak bu paketi geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.



Akıncı, şöyle devam etti:

“Yargıyla ilgili bir ihtiyaç söz konusu ve artık aciliyet arzettiği anlaşılıyor. Gerek Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısı gerekse emekli yaşının ileriye çekilmesi -ki bu konu Başsavcılığı da kapsıyor. Bununla ilgili bir düzenleme ihtiyacından söz ediliyor. Bütün bu çalışma da bu çerçevede şekilleniyor.

Benim konunun içeriğinden bağımsız olarak ilk günden söylediğim bir şey var; 2014’te yerel seçimlerle birlikte halkın onayına sunulan bir Anayasa değişiklik paketinin akıbetini de hatırlayarak, o paketin Mecliste oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen halktan ret oyu aldığını da unutmadan, seçim günü ile Anayasa referandumunun aynı güne getirilmesinin mahsurlu olacağını ben ilk günden itibaren tüm temas ettiğim kurum ve kuruluş başkanlarına kendi düşüncem olarak aktardım.

Gerçekten iki tane önemli olayın aynı gün yaşanması sıkıntılı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başlı başına çok önemli bir hadise, Anayasa değişikliği de çok önemli bir olay. O nedenle aynı güne bunların denk gelmesi sıkıntılı oluyor. Geçmişte de bunun örneği var.

Bunun yanında ‘niye sadece bu konu da başka konu değil’ diye tartışmalar tetiklenecek diye kaygılarım var. Niye yaş konusu gündeme getirildi diye kaygılarım var. Bunlar süreç içerisinde yaşanarak görülecek diye düşünüyorum ve örneğin geçici 10. Madde niye gündeme getirilmedi. Niye Başkanlık sistemini tartışmıyoruz. Niye şu konu niye bu konu diye tartışmaların olabileceğini ben öngörüyorum.

Bu tartışmaları ben yapacak değilim Cumhurbaşkanı olarak bunun altını çizmek istiyorum. Ancak toplumumuzda bu konular tartışılacak ve bir şekilde konuya muhatap kurumların da yıpranmasından endişe ederim.

Bütün bu endişe ve kaygılarımı ben bütün muhataplarıma bugün de (dün) bundan önceki temaslarımda da aktardırm.”

