Anastasiadis’ten “iki aşamada diyalog” önerisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün New York’ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme ve görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamalar, dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi; “Dolaylı Görüşmeler - Başkanın BM Genel Sekreteri’ne Önerisi Bu - Ayrıca Beş Daimi Üyenin de Sürece Katılımı” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “iki aşamada diyalog” önerisinde bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis’in önerisinin, Kıbrıs sorunundaki sürecin ilerleyebilmesi için iki eksende hareket ettiğini yazan gazete, birinci eksenin “müdahil tarafların tezlerinin incelenmesi için dolaylı temaslar yapılacağı bir dönem olması, ikincisinin ise sürece yardımcı olmaları için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden faydalanılması olduğunu” kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in önerisine göre “beş daimi üyenin birlikte veya yalnız başlarına çalışabileceklerini” belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün kaldığı otelde Guterres’le 20 dakika süren bir görüşme yaptığını yazan gazete, Anastasiadis’in açıklığa kavuşturduğu şeyin “Guterres’in, Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’dan henüz bir rapor almadığı olduğunu” kaydetti.

Gazeteye göre Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Lute’un temasları tamamlandığı ve kendisine ayrıntılı raporunu sunduğu zaman, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adıma ilişkin kararlarını alacağına da işaret etti.

Gazete; “Guterres, Lute’u Bekleyecek- Guterres Bir Sonraki Adıma Temsilcisinin Raporunun Ardından Karar Verecek- Anastasiadis Türkiye ile Akıncı’dan Yazılı Taahhütler İstedi- Henüz Sonuçlar Yok” başlıklarıyla iç sayfadan da geniş yer ayırdığı haberinde, Guterres’in Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımın ne olacağına, Lute’un temaslarının tamamlanması ve ayrıntılı raporunu kendisine vermesinin ardından karar vereceğini yineledi.

Gazeteye göre Anastasiadis, dün, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Lute’un bölgede ikinci bir tur temaslarda bulunup bulunmayacağına Guterres’in karar vereceğini ve Guterres’in de Ekim ayı ortasına kadar BM Güvenlik Konseyine kendi raporunu sunacağını anımsattı.

“Diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, “Anastasiadis-Guterres görüşmesinde yer alan Lute’un hiç konuşmadığını ve sürekli notlar aldığını” söyledi.

Guterres’le yaptığı görüşmeye değinerek, bunun “özlü bir içeriğe sahip olduğunu” ifade eden Anastasiadis, Genel Sekreter’e Rum tarafının tezlerini özetleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, bunları şöyle sıraladı:

“1. En kısa zamanda BM kararları ve AB müktesebatına tamamen uyumlu olacak bir çözüme ulaşma hedefiyle, müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletlerle işbirliğinde bulunmaya hazır ve kararlı olma. Belirttiğim üzere, hedef, tartışılmakta olan bu yeni durumun, işlevselliği, kalıcılığı ve süreyi sağlaması, aynı zamanda bunun çağdışı garantilerden veya işgal ordusunun varlığından tam anlamıyla muaf olması gerektiğidir.

2. Yeni ve yoğun bir çabanın temeli, BM’nin ilgili kararları ve AB müktesebatının ötesinde, bugüne kadar sağlanan ilerleme aynı zamanda 4 Temmuz 2017 tarihinde şekillenen BM Genel Sekreterinin altı maddelik taslağı olacak.

3. Yeni bir çabanın başarıyla taçlandırılması için Kıbrıs Türk tarafı ile Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafının yaptığı gibi, Guterres çerçevesinin altı maddesi üzerindeki tezlerini de yazılı olarak ortaya koyması gerekir. Yeni bir başarısızlıktan kaçınmak için, BM Genel Sekreteri ve özel temsilcisinin, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve/veya bunlardan arzu ettiklerinin yardımıyla, yıkıcı bir çıkmaza yol açılmaması için, yeni çabayla ilgili araştırma ve hazırlık yapmaları gerekir.

4. Adada bir güvenlik ve istikrar ortamı muhafaza edilmesi için, UNFICYP’in görev yetkilerinin korunmasının önemine işaret ederek, Türk Ordusu’nun son kışkırtıcı eylemlerinin yeniden bu gereksinimi kanıtladığı vurgulandı.”

Sözlerinin devamında, “Genel Sekreter’in bunlara tepkisinin BM’nin tarafların emrinde olmayı sürdürdüğü” şeklinde olduğunu dile getiren Anastasiadis, Genel Sekreterin Lute’un raporunu alır almaz ve ilgili taraflarla temaslarını tamamlar tamamlamaz, iki tarafla istişare içinde bir sonraki adımlara karar vereceğini yineledi.

Anastasiadis, “BM’nin hedefinin, yalnızca iki toplumun meşru menfaatlerine dayanması ışığında, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu” da söyledi.

Habere göre, BM Genel Sekreteri’nin elinde Lute’un sonuçlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise, buna olumsuz yanıt veren Anastasiadis, başka bir soruya yanıtında ise “toprak konusuyla ilgili haritalar sunulmasının, Cenevre ve Crans - Montana konferansına gitmelerinin koşullarından biri olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının haritayı geri çektiğini” öne sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin yeni bir çabayla ilgili zemin olup olmadığı konusunda, bir fikre sahip olup olmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Guterres’in oldukça dikkatli olduğunu” söyleyerek, “Guterres’in ilk önce Lute’un raporunu teslim alması gerektiğini yinelediğini” aktardı.

Yeniden harekete geçmenin BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin katılımıyla mı ilgili olduğunun kendisine sorulması üzerine ise Rum lider, “beş daimi üyenin varlığının bir konferans düzenlenmesi durumunda olduğunu, ancak BM Genel Sekreterinin, diyaloğun yeniden başlamasına izin verecek koşulların şekillenmesine yardımcı olmaları ve katkıda bulunmaları için, beş daimi üyeyi çağırmayı gerekli addetmesini ise ihtimal dışında bırakmadıklarını” ifade etti.

Anastasiadis örneğin, “Guterres çerçevesinde, başka şeylerin yanında, garantilerin kaldırılması ve Türk Ordusu’nun sayısının (bunun varlığının kesin olarak sona erip ermeyeceğine karar vererek veya tarafların karar vereceği başka bir şeye bağlı olarak) etkin bir şekilde azaltılması konularının öngörülmekte olduğunu” da iddia etti.

Anastasiadis, “daimi üyelerden bazılarının BM tüzüğünün maddelerine, AB anlaşmasına atıfta bulunarak yeterince güvenlik sağladığı, dolayısıyla çağdışı garantilere gerek olmadığı konusunda Türkiye’yi etkileyebilmeleri durumunda, bunun diyaloğun perspektifle ileriye gitmesine yol açabilecek önemli bir yardım olabileceğini” öne sürdü.

Alithia gazetesi de manşetten yayımladığı haberinde, New York’taki görüşmeler ve kulis faaliyetlerinin de Kıbrıs sorununu henüz çıkmazdan kurtaramadığı yorumunu yaptı.

Gazete iç sayfadan “Manzarayı Lute’un Raporu Netleştirecek” başlıklı haberinde ise, Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaya geniş yer ayırdı.

Buna göre, “Guterres çerçevesinin Türk tarafının yaptığı yorumlamayla ilgisi olmadığının net olup olmadığının” sorulması üzerine Anastasiadis, “kendisinin, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına izin verecek yolları incelediği ve şu an, ortaya koyduğu çerçevenin altı noktasının ne olup olmadığını ise tartışmadığına dair bir izlenim edindiğini” ifade etti.

Gazeteye göre Anastasiadis, “çerçevenin nihai metninin 4 Temmuz’da Genel Sekreter’in direktifleriyle şekillendiğinin çok iyi bilindiğini” de iddia etti.