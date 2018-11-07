"Anastasiadis Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini budamaya çalışıyor"

“Sayın Anastasiadis’in açıklamaları ne yapmaya çalıştığını ortaya koyuyor” diyen Özersay, “Hem federasyon konuşalım, hem de federasyonun gereği olan yönetim ve zenginliğin paylaşılmasına yanaşmayalım ve bunu da adem-i merkeziyetçilik tartışmalarıyla Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini budayarak elde edelim diyor" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in ademi-i merkeziyetçilik tartışmalarıyla Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini budamaya çalıştığını söyledi.

“Sayın Anastasiadis’in açıklamaları ne yapmaya çalıştığını ortaya koyuyor” diyen Özersay, “Hem federasyon konuşalım, hem de federasyonun gereği olan yönetim ve zenginliğin paylaşılmasına yanaşmayalım ve bunu da adem-i merkeziyetçilik tartışmalarıyla Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini budayarak elde edelim diyor. Üstelik Rum toplumuna da bunu yaparak Kıbrıslı Türklerin güvenlik ve garantiler konusundaki taleplerinin de içini boşaltıyorum, o talepleri gereksiz kılıyorum diyor” ifadelerini kullandı.

Özersay, Anastasiadis’in dün gece yaptığı açıklamalarını, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Anastasiadis’in “kurucu devletlere daha fazla yetki verelim ama karşılığında siyasi eşitliğinizden taviz verin” mesajını ilettiğini vurgulayan Özersay, “Federal ortaklığı gerçekten birlikte yönetilecek bir ortaklık olarak değil de Kıbrıslı Rumlara ait bir şey olarak görürseniz, bu türden açıklamalar, ‘siz kurucu devlet düzeyinde takılın, federal hükümetin yönetimine siz karışmayın’ demekle aynı anlama gelir ve son derece rahatsız edici bir hal alır” dedi.

“SİYASAL ERKİ BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR”

Kudret Özersay, federasyonun hem yönetimin, hem de zenginliğin paylaşılması mantığına dayanan bir ortaklık modeli olduğuna işaret ederek, Hem federasyon olsun, hem de federasyonun olmazsa olmazı olan yönetimi paylaşmaktan sakınmak için formüller üretelim derseniz varacağınız yer, 50 yıllık Kıbrıs müzakerelerinde varılan yerden daha farklı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay, tam bu nedenle daha bir ay önce bu tartışma ortaya atıldığında “eğer Kıbrıs Rum liderliği gevşek federasyon diyerek Kıbrıs Türkünün kararlara etkin katılımını ve olmazsa olmaz olan dönüşümlü başkanlığı budamaya çalışıyorsa bu çabası boşunadır” şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Siyasal eşitlik tabi ki her durumda sayısal eşitlik değildir ancak BM kararlarında da defalarca açıklandığı üzere federal kararların alınmasında ve temsiliyette etkili katılımdır. ‘Federal yürütmede her konuda değil sadece bazı yaşamsal konularda bir Türk üyenin olumlu oyuna gerek olsun, diğer federal konularda hiçbir Kıbrıslı Türk olumlu oy vermese de karar alınabilsin’ yaklaşımı, siyasi eşitliği fiiliyatta ortadan kaldırabilecek bir nitelik taşır ve kaygı vericidir. Benim açımdan meselenin özü bu alengirli formüller değildir, Sayın Anastasiadis’in ve genel anlamda Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin yönetimi, siyasal erki bizimle paylaşmak istemiyor, paylaşmak düşüncesinin kendilerini ürkütüyor oluşudur”

“ORTAK VİZYONUN VARLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE SORGULANIR HALE GELİR”

BM Genel Sekreteri’nin son raporunda önce tarafların Kıbrıs adasının geleceğine dair ortak bir vizyonu paylaşıp paylaşmadıklarını tartışmaları, sonrasında da nasıl bir müzakere olacağı konusunda konsensüs olursa müzakerelerin başlayabileceğinden söz edildiğini hatırlatan Özersay, “Sayın Anastasiadis’in son açıklamalarına baktığımda, bahsedilen ortak vizyonun varlığı ciddi şekilde sorgulanır hale gelir diye düşünüyorum. Federasyonun temel parametresi olan yönetimin paylaşılması ve bunun Kıbrıs’ta somut göstergesi olan siyasi eşitlik konusunda bu anlayış farkı, bu ortak vizyon eksikliği, ‘bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var’ çağrılarını neden yaptığımızı sanırım gösteriyor.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı değerlendirmede “Denizdeki zenginliği paylaşmak istemiyorsanız, ortaklaşa kullanacağımız yetkileri paylaşmakta zorlanıyorsanız ve bu nedenle de kalkıp siyasi eşitliğimizi sulandırmanın formüllerini arıyorsanız o halde yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayanan federal çözümde neden ısrar ediyorsunuz?” sorusunu da sordu. Özersay, açıklamasını, “Çıkıp açık yüreklilikle ‘biz paylaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz, siyasi eşitlikten başka bir şey anlıyoruz, sizin anladığınız anlamda bir eşitliği de kabul edemeyiz çünkü yönetimi sizinle paylaşmak istemiyoruz’ deyiniz. Sayın Anastasiadis mevcut statükonun değişmesini istiyor olsaydı, çıkıp bunları söylerdi diye düşünüyorum, eğer değişmesini istiyor olsaydı tabi” sözleriyle noktaladı.