banner107
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
145 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
41 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
275 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
163 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
34 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
44 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
22 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
242 0
banner82

Anastasiadis, Kendi aklındaki çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor"

banner27

banner210
Anastasiadis, Kendi aklındaki çözüm şeklini empoze etmeye çalışıyor"
banner215

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “işlevsel olmayan çözümü kabul etmem” diyerek kendi aklındaki çözüm şeklini empoze etmeye çalıştığını iddia etti.

Töre bugün yaptığı açıklamada, Rum liderin, garantilerin olmadığı ya da işlevsel olmayan bir garantörlük şeklini dayatmaya çalıştığını söyledi. Töre, “Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmayan bir garantörlüğü Türk tarafının kabul etmesi bir intihardır. Asla kabul etmeyiz” dedi.

Yönetim ve güç paylaşımda veto hakkının olmadığı bir hükümet modelinin Helenizmin egemenliğine yol açabileceğinden kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Töre,  şöyle devam etti:

“Birincil hukuk olmayan bir anlaşmada Rumların ada üzerindeki emellerine hizmet edeceği için buda kabul edilemez. Toprak ve mülkiyette Kıbrıs Türk halkını göçmen durumuna düşürecek bir düzenlemeyi yine kabul edemeyiz. 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını da işlevsel değildir bahanesiyle Akritas planıyla yıkan yine Rum tarafıdır.

Perez de Cuellar belgesini gali fikirler değişini, Annan planı gibi anlaşma ve yakınlaşma planlarını işlevsel değildir diye reddeden yine Rumlardır. İşlevsel olmayan bir planı referanduma götürmem diyen Rum Lider Anastasiadis Türk tarafından daha büyük tavizler koparmanın peşindedir. Gözümüzü dört açalım. Bizans oyunlarına gelmeyelim. Zorda değiliz, açıkta değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye en büyük güvencemizdir”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.