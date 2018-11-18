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“Anastasiadis kafa bulanıklığı yaşıyor”

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Başbakan Erhürman, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşadığını vurguladı

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“Anastasiadis kafa bulanıklığı yaşıyor”
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CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşadığını söyledi. Lapta’da halka seslenen Erhürman, siyasi eşitlik konusunun Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurguladı. Erhürman, son günlerde yaşanan gelişmelerin, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşadığını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Anastasiadis’in siyasi eşitliğin, birlikte yönetmek, yetkileri ve sorumlulukları paylaşmak anlamına geldiğini henüz hazmedemediğini kaydeden Erhürman, “Anastasiadis’in şu anki haleti ruhiyesi yetkileri kurucu devletlere aktarayım, federal devlette Türkler tavuk ayağı gibi ayağımın içinde karıştırmasın ben istediğim gibi kararları alayım şeklindedir ki bu asla mümkün değildir” dedi. Bir çözüm olacaksa Kıbrıs Türk halkı için siyasi eşitliğin olmazsa olmaz durumunda olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, sağcısı solcusu fark etmeden Kıbrıs Türk halkının tümünün bu konuda hem fikir olduğunu vurguladı.

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