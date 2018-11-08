"Anastasiadis bilinmedik birşey söylemedi"

Anastasiadis’in bilinmedik birşey söylemediğini ifade eden Akansoy, “Bugüne kadar yaptığımız yorumlar, değerlendirmeler dikkate alınmış olsa kendisinin haklı veya haksız kararlara etkin katılım konusunda farklı görüşleri, hassasiyetleri olduğu anlaşılırdı. Bunlar bugünün konusu değil, uzun süreden beri ifade ettikleri.” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kendi kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptığını unutmayalım, anında cevap vermek yerine kendi duruşumuzu ortaya koyalım” dedi.

Akansoy, Anastasiadis’in önceki gece yaptığı açıklamaları değerlendridi.

Akansoy, “Sayın Anastasiadis'in, yapmış olduğu basın toplantısı metni, nedense Türkçeye çevrilmedi. Basın tarafından özeti verildi. Dolayısıyla kamuoyu, ikincil kaynaklar üzerinden bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılıyor; zaten kenarda köşede kendi görüşlerinin haklılığını ispatlamaya çalışanlar oturmuş bekliyorlardı...” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in bilinmedik birşey söylemediğini ifade eden Akansoy, “Bugüne kadar yaptığımız yorumlar, değerlendirmeler dikkate alınmış olsa kendisinin haklı veya haksız kararlara etkin katılım konusunda farklı görüşleri, hassasiyetleri olduğu anlaşılırdı. Bunlar bugünün konusu değil, uzun süreden beri ifade ettikleri.” dedi.

Yeni olan konunun, “adem-i merkeziyetçi federasyon” olduğunu kaydeden Asım Akansoy, bu konuda da resmi görüşün beklenmesi gerektiğini savundu. Resmi söylem ile kamuoyu açıklamaları arasında her zaman bir fark olduğunu bildirdi.

Akansoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“BM parametreleri ve Guterres çerçevesinden müzakerelerin başlamaya hazır olduğunu vurgulaması önemlidir. Dolayısıyla konfederasyon tartışmalarını artık bir kenara koymakta yarar var. Paket anlayışı ile müzakerelere başlamayı kabul ediyor. Bu konu da önemli. Merkezi yetkiler ve kurucu devlet yetkileri konusunda ne istediğini dinlememiz gerekir. Etkin katılım anlayışını nasıl ele alıyor ona da bakıp gerekli karşı öneri veya çalışma mutlaka yapılmalı.

Önemli olan, bizim ne istediğimizi bilmemiz. Duruşumuz net. Dün beğenilmeyen, ama bugün haklarımızı çok iyi bir şekilde gözettiğini fark ettiğimiz BM parametreleri de ortada. Çizgimizi değiştirmeden, ilkeli duruşumuzu koruyarak yol alacağız. Kıbrıs sorunu hiçkimsenin açıklaması ile başlayıp, bitmez.”

Anastasiadis'in kendi kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptığının unutulmaması gerektiğini belirten CTP milletvekili Akansoy, açıklamasını “Anında cevap vermek yerine, biz kendi duruşumuzu ortaya koyalım. Biraz sağduyu, kararlılık.” İfadesiyle sonlandırdı.