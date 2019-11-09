“Anastasiadis, ‘Berlin boşuna masraf’ dedi”

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Anastasiadis’in kendisine, Berlin’deki buluşmasının gayri resmi olduğunu söyleyip “Boşuna gidiyoruz. Boşuna masraf” dediğini belirtti

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum lider Nikos Anastasiadis’in kendisine, Berlin’deki buluşmasının gayri resmi olduğunu söyleyip “Boşuna gidiyoruz. Boşuna masraf” dediğini kaydetti.

Eski başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Genel Başkanı, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i kaynak göstererek “ 25 Kasım’da Berlin’de yapılacağı açıklanan Guterres- Akıncı- Anastasiadis 3’lü görüşmesinin resmi değil gayri resmi bir buluşma olduğunu” açıkladı.

Talat, Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın programında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Geçen hafta bir kokteylde bir araya geldiğimiz Anastasiadis’e ‘ Berlin’de belki bir şeyler yaparsınız’ dedim. O da kulağıma eğildi ve ‘ bu toplantı gayri resmidir Mehmet Ali, ne bekliyorsun bu toplantıdan. Boşuna gidiyoruz, boşuna masraf…’ dedi.

Talat, “Müzakerelerin uğrunda ölünecek leyla olmadığını kendisinin müzakere değil çözüm istediğini bunun için de Cumhurbaşkanlığı seçimine bir CTP’li adayın da girmesini şart olarak gördüğünü” ifade etti.

Talat açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye ile diyaloğu hiç kesmeyecek Cumhurbaşkanı olmalı. Basın üzerinden tartışma asla olmamalı. Türkiye Dışişleri ne diyor? ‘Federasyon dışında da tezler, masada olmalı’ diyor. Senin görevin diğer tezlerin gerçekçi olmadığını Türkiye’ye anlatmak onu ikna etmek kendi çizginle Türkiye’nin çizgisini uyumlaştırmak olmalıdır. Sayın Akıncı bunu yapamadı. Oturarak bir şey çözülmez. Brüksel, Londra, New York, Fransa, hatta Rusya gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirmen gerekirdi. Benim Cumhurbaşkanlığı dönemimde birçok AB ülkesinde lobi çalışmaları başlattık, hatta Güney Kıbrıs’ta bile iyi anlaşılmamız için, oradaki basınla anlaşmalar yaptık. Bu çalışmaların sonunda sürekli, AB’den davet alıyorduk. Benim dönemimde üç ABD Dışişleri Bakanı değişti, üçüyle de görüştüm. Rusya’ya bile davet edildim. Ancak Akıncı beş yıldır hiçbir lobi çalışması yapmadı. Hiçbir yere gitmedi.”