"Anastasiadis, Akıncı'ya hakaret etti"

Tatar, “Bu konu o kadar abartılıyor ki dünya ekonomisi de etkileniyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yaptıkları yanlış. Buna tepki göstermek en doğal hakkımızdır. Anastasiadis, Akıncı’ya da hakaret etti, onu adam yerine koymadı. ‘Ben böyle bir karar alıyorum sen ne diyorsun’ demedi. Sayın Akıncı da bizim gibi bu konuyu radyodan duydu” ifadelerini kullandı

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi. Tasarı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavdaki geçme notunu ve terfiye müracaatla ilgili çalışma yılını aşağıya çekmeyi öngörüyor.

7\79 sayılı yasa ile 47\2010 sayılı yasası arasında denge sağlamak üzere hazırlanan tasarının görüşmeleri sırasında “Göç Yasası” olarak da anılan 47\2010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışmaları yaşandı.

TATAR

Tasarı ile ilgili görüşmeye geçilmeden önce Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşma yaptı.

Cuma gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangına değinen Tatar, “O gün hastanede bulunanlara ve tahliyeleri gerçekleştirilenlere teşekkür ediyorum. Süratli ve soğukkanlı şekilde hareket edildi. Daha fazla kayıplar olabilirdi” dedi.

Özel ve devlet hastanelerinin iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Tatar, sabah hastaneyi ziyaret ettiğini söyledi.

Hastanenin Map Free şirketi tarafından sigortalı olduğunu söyleyen Tatar, firma yetkilisiyle de görüştüğünü, kendisine sigorta işlemlerinde sıkıntı olmadığını, hasarların tespitinden sonra gereğinin yapılacağını söylediğini belirtti.

Tatar, sınır kapıları ile ilgili de konuştu, Rum yönetiminin tek taraflı kararını eleştirdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de Cumhurbaşkanı’nın bundan haberi olmadığını belirten Tatar, “Kendi zihniyetlerini bize empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu dünya da görüyor. Karşı taraftaki zihniyet bu… Bize zarar verme” dedi.

“KORONAVİRÜS ABARTILIYOR”

KKTC’de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan iki hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Tatar, “Bu konu o kadar abartılıyor ki dünya ekonomisi de etkileniyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Bu abartı niye? Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Yaptıkları yanlış. Buna tepki göstermek en doğal hakkımızdır. Anastasiadis, Akıncı’ya da hakaret etti, onu adam yerine koymadı. ‘Ben böyle bir karar alıyorum sen ne diyorsun’ demedi. Sayın Akıncı da bizim gibi bu konuyu radyodan duydu” ifadelerini kullandı.

Rumların bu girişimin Yeşil Hat Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu kaydeden Başbakan, “Hükümet olarak bunu AB’ye de diğer yetkililere de duyurmak zorundayız. Bu karar, hem Türk tarafını rahatsız etmek, hem ‘kuzeyde virüs olabilir’ diyerek turizme darbe vurmak hem de ekonomiyi etkilemek için alındı…” dedi.

Tatar, Cumartesi gün Lokmacı sınır kapısında yapılan eyleme işaret ederek, Rum polisinin aralarında Kıbrıslı bir Türkün de olduğu Rum eylemcileri tartakladığını söyledi.