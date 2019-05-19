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“Amacımız sorunlara çare bulacak bir hükümet kurmaktır”

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“Amacımız sorunlara çare bulacak bir hükümet kurmaktır”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) ile koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 
Tatar, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını, tüm sektörlerin önemli sorunlarla boğuştuğunu belirtti ve “amacımız sorunlara çare bulacak bir hükümet kurmaktır” dedi. Ersin Tatar, gelinen noktada Bakanlıklar ve bunlara bağlı daireler üzerinde durduklarını kaydetti.
Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin hükümet kurma çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görüşmelerinde en başından itibaren bakanlık ve kamu kurumlarında partilerin milletvekilli sayısına göre dağılımı savunduğunu kaydetti. 
Tatar, hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, o yüzden herkesin milletvekili sayısına göre hakkını adil bir şekilde alması gerektiğini söyledi. 
Kurulacak hükümette Bakanlıklara, yasalara ve işlevselliğe göre kurumların paylaşımının söz konusu olması gerektiğini ifade eden Tatar, örnek olarak; Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmasını gösterdi. 
Tatar, halkın bir an önce hükümet arayışlarının sona ermesini istediğinin bilinci içinde olduklarını da kaydetti.

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