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Altuncuoğlu, YDP'ye katıldı

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Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı

Altuncuoğlu, YDP'ye katıldı
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 Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) katıldığı bildirildi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kemal Altuncuoğlu’nun katılımıyla YDP ye güç ve kuvvet verdiğini belirtti.

Arıklı, MYK’nın yarın toplanıp, yeni olağan kurultay tarihi belirleyeceğini ve kurultaydan sonra yepyeni bir ekiple  partiyi yerel ve  erken seçimlere hazırlayacaklarını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu da,  YDP’ yi yuvası olarak gördüğünü ve yuvasında siyaset yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

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