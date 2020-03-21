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“Alman hükümeti üzerine düşeni yapmadı”

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Dışişleri Bakanı Özersay: “Alman turistlerin karantina süresi Pazartesi günü bitiyor. Bittiği zaman, pozitif olmayan turistler ülkelerine gönderilecek”

“Alman hükümeti üzerine düşeni yapmadı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, oluşturdukları merkezi karantina noktalarında kimsenin ayrıcalık beklentisine girmemesini istedi.

Özersay  “beni şuraya koydunuz buraya alın,  filan gelecek şuraya değil buraya koyabilir misiniz” yaklaşımına  kimsenin girmemesini istedi.

Özersay, “Gün geçtikçe daha çok biz bizeyiz, bundan sonrası çok daha önemli ve çok daha kritik” dedi.

Öte yandan Özersay, Pazartesi günü 14 günlük karantinanın dolacağını ve ülkede karantina altında bulunan turistlerin ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Özersay, “Karantina süresi tamamlanacağı için Alman yetkililer ile görüştük. Alman hükümeti vatandaşlarını almak istemediler diye bir şey yok. Karantina süresi bittiği zaman, pozitif olmayan turistler ülkelerine gönderilecekler. Pazartesi günü karantina süresi bitiyor. Bu turistleri adaya getiren firma onları evlerine götürmek için operasyon yapacak, şu anda bu turistlerin belgeleri hazırlanıyor” dedi.  

“Alman hükümeti üzerine düşeni yapmadı” diyen Özersay Belçika hükümetinin önceki akşam özel uçak gönderip vatandaşlarını aldırdığını söyledi.

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