UBP Milletvekili Ersin Tatar: “Alınan bazı kararlar acil değildir ve bunları yasa gücünde kararname ile yürürlüğe sokmak anayasamıza aykırıdır”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “hükümetin çok yönlü düşünmeden, ‘ben yaparım olur’ anlayışı ile sözde önlemler açıklamasının ülkeye yarar değil, zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Tatar, “hükümeti Bayram Tatili’nden de yararlanarak, aldığı önlemler üzerinde çalışmaya ve aksaklıkları, eksiklikleri gidermeye” davet etti.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Anavatan Türkiye’ye yönelik bazı haksız, hukuksuz, adaletsiz, ekonomik ve finansal saldırılarla, yapısal bir takım sorunların birleşmesi” sonucu ağır bir döviz krizi ve yüksek enflasyon sorunu yaşanılmakta olduğu ortadadır.

Türkiye’mizi saran bu sorun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizde misli ile hissedilmektedir.

Doğal olarak bu dönemde her bireye, her kesime ve en başta da hükümete düşen görevler vardır.

Ancak, Cumhuriyet Meclisi’nde de ifade ettiğim üzere, hükümet bu önlemleri alırken çok yönlü düşünmeli ve “bir şeyi düzelteceğim” derken başla şeyleri bozmamaya özen göstermelidir.

“Alınan bazı kararlar Anayasa’ya aykırıdır”

Ne yazık ki tüm uyarılarımıza rağmen, hükümet hiç bir kesimle doğru dürüst bağlantı kurmadan ‘ ben yaparım olur’ mantığı ile bir takım kararlar almış ve açıklamıştır.

Alınan bazı kararlar acil değildir ve bunları Yasa Gücünde Kararname ile yürürlüğe sokmak Anayasamıza aykırıdır. Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın geçmişte Yasa Gücü’nde Kararnamelere nasıl tepki ortaya koyduğunu düşündükçe; bu kez neden bu yola başvurarak, hata yaptığını anlamak mümkün değildir.

“Hani artık, aflar sondu”

Bilanço Affı ile yaşamakta olduğumuz krizin hiç bir alakası yoktur. Son olarak yine CTP’li bir Başbakan’ın , Sayın Özkan Yorgancıoğlu’nun döneminde bir af çıkarılmış ve ‘ artık son’ denilmişti. Şimdi yeniden bu yola başvurulması yanlıştır, ödemelerini zamanında yapanlar bir kez daha cezalandırılmıştır.

“Kriz yönetiminde adaletli olmak esastır”

Kiracılar lehine yapıldığı öne sürülen düzenlemenin hukuksal bazı sorunlar yaratacağı aşikardır, bunun nasıl giderileceği belli değildir. Siz kiracıyı düşünürken, kira alanın durumunu göz ardı edemezsiniz. Ederseniz yanlış yaparsınız. Siz bir sektörü kollayacağım, koruyacağım diye adım atarken başka sektörlerde iş yapanları zora sokamazsınız. Maliye eski Bakanı olarak, kriz yönetiminde, koruma önlemleri ve ödenecek bedeller konusunda adaletin zaruri olduğunu bir kez daha ve önemle hatırlatırım.

Ek mesai konusunu bir bayram dönemine girilirken, önünü ardını düşünmeden gündeme getirmek ülkeyi kaosa itmek anlamına gelir ki, sendikaların tavırları da bunu göstermektedir.

Dolayısı ile hükümet hiç vakit kaybetmeden ve ara vermeden çalışmalarını sürdürmeli ve yapılan yanlışlardan, atılan yanlış adımlardan geri dönmeli, eksik olanları yapma tamamlama yoluna gitmelidir.

Böylesi dönemlerde sakin kalabilmek, aklı-selimden uzaklaşmamak, memleketi, insanımızı, ülkemizi, Devletimizi düşünmek şarttır.”