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“Alınabilecek tüm önlemler alındı”

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Başbakan Erhürman, ekonomide uzman ekiplerle ve paydaşlarla birlikte alınabilecek tüm önlemlerin alındığını kaydetti

“Alınabilecek tüm önlemler alındı”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin eğitimden sağlığa, tarımdan çalışma hayatına kadar birçok konuda ciddi adım attığını kaydederek, “Reformlar hayata geçmediği için Türkiye’den para gelmiyor eleştirileri yalan ve maksatlı. Bu yorumlara itibar etmeyin” dedi.
Erhürman, döviz kurlarında yaşanan artışın göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık yüzde 80 olduğunu ifade ederek, yaşanan olumsuzluklara takılıp kalmadıklarını söyledi. 
Erhürman, ekonomide uzman ekiplerle ve paydaşlarla birlikte alınabilecek tüm önlemlerin alındığını kaydetti. 
İhracat ve ithalat oranlarının 1’e 18 olduğunu belirten Erhürman, üretime ve yerli istihdama yapılacak yatırımlarla bu oranın değişeceğini belirterek, “Amaç üreten ekonomi yaratmak” vurgusunda bulundu.
Erhürman, eğitimden sağlığa, tarımdan çalışma hayatına kadar birçok konuda ciddi adımlar atıldığını kaydederek, “Reformlar hayata geçmediği için Türkiye’den para gelmiyor eleştirileri yalan ve maksatlı. Maksatlı yorumlara itibar etmeyin” dedi.
Başbakan Erhürman, şimdiki hükümetin önceki hükümetle göre, protokollere bağlı olarak iki katı iş yaptığını belirterek, “Daha yolun başındayız” dedi.
Erhürman, partililerden sadece seçim dönemi değil her gün aynı motivasyonla çalışmasını istedi. 

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