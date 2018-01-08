"Akşama tüm sonuçlar neticelenir"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, “Bu akşama tüm resmi kayıtların neticelenmesi bekleniyor. Resmi kayıtlar girildikten sonra ilçelerdeki milletvekili sayısı da kesinleşir. Bu milletvekillerinin kim olacağı da belirlenir” dedi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayri resmi seçim sonuçlarını açıkladı.

719 sandıktaki mühür ve karma oyların tümünün sandık kurulları tarafından sayıldığını kaydeden Şefik, bu sonuçların YSK 32 formları ile Yüksek Seçim Kurulu’na bildirildiğini belirtti.

Şefik, bu bilgilerin bilgisayarlara girişlerinin ve rakamsal sağlamalarının bugün saat 12.30 itibarıyla tamamlandığını ifade ederek, “Gece bitmedi. Hepimiz halen ayaktayız” dedi.

YSK 32 formlarında yer alan bilgilerin yüzde yüzünün bilgisayara girildiğini söyleyen Şefik, oy oranlarını “Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35.58, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 20,92, Halkın Partisi (HP) yüzde 17.08, Demokrat Parti (DP) yüzde 7.84, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 8.64, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 7, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler yüzde 2.68, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) yüzde 0.13 ve bağımsızlar yüzde 0.10” olarak duyurdu.

“RAKAMLAR KESİN DEĞİL, DEĞİŞEBİLİR”

Narin Ferdi Şefik, “Bu rakamlar kesin değil. YSK 35 ve 36’ların bilgisayara kaydıyla oran değişebilir” dedi.

Şefik, 719 sandıktan 419’unun ilçe seçim kurullarında YSK 36’larla bilgisayara kaydedildiğini belirterek, Lefkoşa’nın 219 sandığının 142’sinin, Gazimağusa’nın 185 sandığının 97’sinin, Girne’nin 149 sandığının 81’inin, Güzelyurt’un 55 sandığının 22’sinin, İskele’nin 82 sandığının 53’ünün, Lefke’nin 29 sandığının 24’ünün bilgisayara kaydolduğunu söyledi.

Şefik, “Bu akşama tüm resmi kayıtların neticelenmesi bekleniyor. Resmi kayıtlar girildikten sonra ilçelerdeki milletvekili sayısı da kesinleşir. Bu milletvekillerinin kim olacağı da belirlenir” dedi.

“1 KARMA OY PUSULASININ C CETVELİNE AKTARILMA SÜRESİ 20 DAKİKA”

Basında yer alan bilgilerin sadece mühürle ilgili oylarla sınırlı olduğunu, YSK’nın verdiği bilgide karma oyların da hesaplandığını vurgulayan Şefik, 1 karma oy pusulasının C cetveline aktarılma süresinin 20 dakika olduğunu belirtti.

“Bayağı karma oy kullanımı oldu” diyen Şefik, sonuçların açıklanmasının bu nedenle zaman aldığını kaydetti.

Narin Ferdi Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) ekibine, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ve ilçe seçim kurullarındaki görevlilere, sandık kurullarına ve Yüksek Mahkeme bünyesindeki Bilgi İşlem ekibine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Şefik, basının sorularını da yanıtladı.