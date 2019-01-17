Akıncı'yla AKEL'den sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Politik Büro üyesi Tomazos Çelebis ile bir araya geldi, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Akıncı'nın Kiprianu ve Çelebis'le görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun ev sahipliğinde, sosyal bir ortamda gerçekleti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeyi sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

"Bu akşam Barış Burcu’nun ev sahipliğinde sosyal bir ortamda AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Politik Büro üyesi Tomazos Çelebis ile buluştuk. Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durumu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk."