“Akıncı yetkilerini aştı”

Meclis Eski Başkanı Siber, Akıncı’nın Guterres çerçevesini kabul ederek yetkilerini aştığını söyledi ve “Bu açıklama neden şimdi yapıldı? Anastasiades ile yediği son yemekten sonra ne değişti?” diye sordu

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘Guterres çerçevesi’ni imzalamaya hazır olduğu yönünde yaptığı açıklama ile yetkilerini aştığını söyledi.

Ortada Guterres çerçevesi diye bir yazılı çerçeve olmadığının altını çizen Sibel Siber, Guterres’in taraflara üzerinde çalışmak üzere bazı ödevler verdiğini tarafların bu konuda bir çalışma yaparak ortaya böyle bir çerçeve çıkarmayı hedeflediğini ancak söylendiği gibi bir çerçevenin ortaya çıkmadığını anlattı.

Kanal T’de Serhat İncirli’nin programına katılan Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın birden bire Guterres Çerçevesini imzalamaya hazır olduğu yönünde yaptığı açıklamayla ilgili topluma bilgi vermek zorunda olduğunu söyledi. “Bu açıklama neden şimdi yapıldı, Anastasiades ile yediği son yemekten sonra ne değişti de böyle bir açıklama yapıldı” diyen Sibel Siber, Akıncı’nın ‘imzalarım’ deme yetkisi olmadığını bildirdi ve şunları söyledi: Guterres çerçevesi denilen görüşlerin içerisinde doğrudan garantörleri ilgilendiren bölümler var. Sayın Akıncı’nın Türkiye ile yapılan son değerlendirmelerde ortak bir mutabakata varmadığı medyaya yansıdı.

Bunlar yalanlanmadığına göre biz bunları bu aşamada doğru kabul etmek durumundayız. Türkiye ile bir mutabakat yoksa Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir konuda Sayın Akıncı nasıl imza atabileceğini söylüyor. Bu işin bir tarafı. Ama diyelim ki Türkiye ile bu konuda uzlaştı. Akıncı yine imza atarım diyemez. Çünkü KKTC parlamenter sistemle yönetilen bir yapıya sahiptir. Akıncı’nın diğer maddelerle ilgili gidip yeni oluşan Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesi ve oradan yetki ve onay alması gerekir. Her siyasi görev ve yetkilerini anayasa ve yasalardan alır.

ONAY VE YETKİ ALMADAN İMZA YETKİSİ YOKTUR

Kimse Anayasa ve yasaların dışına çıkılamaz. Akıncı Türkiye ile mutabakat sağlasa bile ki böyle bir mutabakat olmadığına dair haberler görüyoruz ve bunlar yalanlanmıyor, meclisi bilgilendirip yetki almadan böyle bir adım atamaz. Akıncı Anastasiades’e yaptığı çağrı ile Parlamenter sistemde yetkilerini aştı. Evet Akıncı görüşmecidir, ama olası bir imza ve anlaşma öncesi ve sonrası parlamentonun onayı gerekir. Onay ve yetki almadan imza yetkisi yoktur…

Zaten Guterres çerçevesinin görüşülmesi Crans Montana’daki gibi bir konferans gerektirir. Daha bir süre önce Sayın Akıncı haritayı da geri çekmişti. Orada olup biten her şeyin bittiği mesajlarını vermişti. Şimdi ne oldu da böyle bir çağrı yaptı bize bunu anlatması gerekiyor. Ortada hiçbir şey yokken, bir çerçeve yokken verilen ödevlerle ilgili hiçbir çalışma yapıldığına dair bir işaret yokken bu çağrı nereden çıktı?

FEDERAL ÇÖZÜMÜ TABULAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

Sibel Siber federal çözüm konusunu tabulaştırmanın doğru olmadığını da vurguladığı programda "“Tabularla kendimizi hapsetmeyelim. Çıkış yolu aramaktan korkmayalım. Benim söylediğim kavga ederek bir ayrılma değildir. BM parametreleri iki toplumun uzlaşısı ile değişebilir. Önemli olan toplumların uzlaşmasıdır. İki toplum daha zayıf bağlarla bir anlaşmaya gitme konusunda anlaşırlarsa buna kimse karşı çıkmaz” dedi.