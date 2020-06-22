"Akıncı'ya tek bir bakan değişikliği ile ilgili yazı verdim"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hala bakan değişikliği olayını kendi açısından değerlendirmeyi ve konuyu istismar etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya geçtiğimiz Cuma günü tek bir bakan değişikliği ile ilgili imzası bulunan yazı verdiğini kaydederek, “Sayın Akıncı, eğer kendisine onayı için imzalayarak verdiğim iki bakan değişikliğini içeren bir yazı varsa bunu bir an önce halkımızla paylaşsın. Tekrar ediyorum; Sayın Akıncı Cuma günü de siyasi etiğe uygun davranmamıştır, şimdi de etik davranmıyor” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, belli ki seçim derdine düşmüş, hükümet ve UBP içinde oluşan bazı durumları istismar ederek, Cumhurbaşkanlığı'ndaki başarısızlığını örtüp seçimi kazanabileceğini zannetmektedir.

Konuyu uzatmak istemiyor bir kez daha gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyorum.

Sayın Akıncı'ya geçtiğimiz Cuma günü tek bir bakan değişikliği ile ilgili imzam bulunan yazı verdim.

Sayın Akıncı, eğer kendisine onayı için imzalayarak verdiğim iki bakan değişikliğini içeren bir yazı varsa bunu bir an önce halkımızla paylaşsın.

Tekrar ediyorum; Sayın Akıncı Cuma günü de siyasi etiğe uygun davranmamıştır, şimdi de etik davranmıyor.

Bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında geçen istişare amaçlı görüşmeyi kendi algıladığı gibi basına açıklamak asla doğru değildir.”