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Akıncı, Spehar'la 16 Nisan'daki görüşmenin düzenlemelerini konuştu

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Akıncı, Spehar'la 16 Nisan'daki görüşmenin düzenlemelerini konuştu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştireceği gayri resmi görüşmeye ilişkin düzenlemelerin ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs sorununa 2 kurucu devlet esasına dayanan çözüm bulma müzakereleri çerçevesinde Crans Montana’da Haziran’da gerçekleşen Beşli Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana ilk kez görüşecek.

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