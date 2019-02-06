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Akıncı, Spehar'ın ev sahipliğinde görüşmeye hazır

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Akıncı, Spehar'ın ev sahipliğinde görüşmeye hazır
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin şubat ayının son haftasında gerçekleşmesi için tarafların istişare içinde olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak buluşma arzusunu iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıkladığını belirterek, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis en son 26 Ekim’de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelmişti.

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