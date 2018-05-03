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"Akıncı'nın açılımı milli çıkarlarımıza telafisi olmayan zarara yol açacak"

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"Akıncı'nın açılımı milli çıkarlarımıza telafisi olmayan zarara yol açacak"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e Guterres Çerçevesi ile ilgili yaptığı çağrının, "son derece yanlış ve milli çıkarlara telafisi mümkün olmayan  zararlar açacak bir açılım" olduğunu savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Guterres Çerçevesi’nde; "tek yanlı müdahale hakkını içeren bir garantörlüğün devamı mümkün değildir" ifadesinin bulunmasının dahi çerçeve belgesinin çöpe atılması için yeterli olduğunu belirtti.

Arıklı, “Sayın Akıncı'nın garantilere karşılık,dönüşümlü başkanlık gibi bir yaklaşım içerisinde olmasını anlamak ve kabullenmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Guterres Çerçeve Belgesi’nin kabulünün garantörlüğü tartışmaya açmak olduğunu  belirten   Arıklı,  “Rum tarafının1964’ten beri kaldırmaya uğraştığı garanti sistemini konuşmak ve tartışmaya açmak Sayın Akıncı'nın işi değildir. Çünkü bu konu öncelikle Türkiye’nin konusudur. Öte yandan Sayın Akıncı'nın bu son açılımı Türkiye ile istişare yapılmadan atılmış bir adımdır” ifadelerine yer verdi.

Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun,  Akıncı'nın bu son açılımını konuşmak ve karar üretmek üzere toplanması gerektiğini kaydetti.

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