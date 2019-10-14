"Akıncı müzakerelere katılmamalı"

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının halkın iradesini temsil etmediği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere katılmaması gerektiği görüşünü içeren karar metnini onayladı

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının halkın iradesini temsil etmediği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere katılmaması gerektiği görüşünü içeren karar metnini onayladı.

UBP Parti Meclisi'nin, Genel Başkan Ersin Tatar başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda onayalanan karar metninde, "Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi; Terörün hangi gerekçe ile başvurulursa başvurulsun insanlık suçu olduğundan hareketle, Türkiye’nin uzun bir süredir Suriye’nin Kuzey bölgesine yerleşen başta PYD/YPG/PKK ve DEAŞ olmak üzere değişik terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle ciddi güvenlik sorunları ile karşı karşıya kaldığını, şimdiye dek 40 bine yakın vatandaşını teröre kurban verdiğini dikkate alarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak sarf ettiği sözleri değerlendirerek aşağıdaki saptamaları yapar ve kararları alır" ifadesi kullanıldı.

9 maddelik metinde, "Türkiye ise aynı terör örgütleri tarafından sürekli tehdit edilmekte, saldırıya uğramakta, toprak bütünlüğü tehdit edilmekte ve bu nedenle bir beka sorunu yaşamaktadır" denildi.

Metinde, "Türkiye'nin,Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör devletine ve terör koridoruna izin vermemek, sınır güvenliğini sağlamak ve mültecilerin yerleşeceği güvenli bir bölge oluşturmak için Barış Pınarı adı verilen bir operasyon başlattığı kaydedildi.

UBP Parti Meclisi tarafından onaylanan metinde, Barış Pınarı Harekatı'nın kan akıtmayı amaçlayan bir savaş ve işgal değil, uluslararası hukuka uygun, BM tarafından kabul gören, meşru bir terör operasyonu olduğu belirtildi. UBP'nin harekata tam destek verdiği, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğu ve harekatın kısa süre içerisinde hedefine ulaşması temennisinde bulunulduğu kaydedildi.

Metinde, "Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Sayın Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı’nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye’yi nerdeyse Kıbrıs’ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır" denildi. Parti Meclisinin, 20 Temmuz Barış Harekatı'nda mücahitlerle birlikte Kıbrıs’a barışı getiren, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Mehmetçiğe bir kez daha en kalbi duygularla sevgi ve desteğini belirtmeyi de Kıbrıs Türk Halkı adına bir görev saydığı bildirildi.

"Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Barış Pınarı” Harekatı ile ilgili sözlerinin asla Kıbrıs Türkü’nün duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı" ifade edilen metinde, UBP Parti Meclisi'nin, "Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye’yi karşı karşıya getirme maksadı taşıdığı ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğu" gerekçesiyle Akıncı’yı kınadığı belirtildi.

Metinde, "UBP Parti Meclisi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün bu adadaki varlık ve menfaatlerini sorgulayan açıklamalarından sonra artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği, görüşmeleri yürütmekle ilgili toplumsal güveni yitirdiği için seçimlere az bir süre kaldığını da dikkate alarak, olası Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur.” denildi.