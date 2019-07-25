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Akıncı-Lacroix 'le fikir alış-verişinde bulundu

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Akıncı-Lacroix 'le fikir alış-verişinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirdi ve BM Barış Gücü’yle ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletti. 
Akıncı-Lacroix görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da eşlik ettiği Lacroix’le ayrıca, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesiyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamaya göre Akıncı, BM Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

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