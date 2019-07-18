Akıncı, Jean-Pierre Lacroix'le 25 Temmuz'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Temmuz Çarşamba günü adaya gelecek Lacroix’i, Perşembe günü saat 11.30’da kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşecek.