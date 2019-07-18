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Akıncı, Jean-Pierre Lacroix'le 25 Temmuz'da görüşecek

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Akıncı, Jean-Pierre Lacroix'le 25 Temmuz'da görüşecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Temmuz Çarşamba günü adaya gelecek Lacroix’i, Perşembe günü saat 11.30’da kabul edecek.

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