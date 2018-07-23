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Akıncı ile Lute yaklaşık bir buçuk saat görüştü

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Akıncı ile Lute yaklaşık bir buçuk saat görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığında 15.30 sıralarında başlayan görüşme 17.15’te tamamlandı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Lute’nin, adada ve daha sonra garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile yapacağı temasların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e temaslarla ilgili rapor sunması bekleniyor.

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