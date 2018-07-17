Akıncı ile Lute pazartesi görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile pazartesi günü görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’u saat 15.30’da kabul edecek.

Lute, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de aynı gün görüşecek.

LUTE BASINA AÇIKLAMA YAPMAYACAK

TAK muhabirinin BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique’dan aldığı bilgiye göre, liderlerin yanı sıra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve BM yetkilileriyle görüşecek olan Lute’un Kıbrıs’ta programlanmış başka ziyareti ya da basın toplantısı bulunmuyor.

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara, Atina ve Londra’yı ziyaret edecek olan Lute’un doğrudan BM Genel Sekreteri bilgilendirmesi bekleniyor.

SPEHAR NEW YORK’TA

Bu arada New York’ta bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek.

Spehar’ın, Cuma günü adadaya dönmeden önce Lute ile görüşmesi bekleniyor.