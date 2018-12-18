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Akıncı ile Lute 1,5 saat görüştü

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Akıncı ile Lute 1,5 saat görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün gerçekleştirilen “referans kavramlarıyla”  ilgili  çalışmaları devam ettirmek amacıyla bugün yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bugün yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve saat 10.30’da başlayan görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile AB ve Diplomasi Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Müzakerelerin başlaması  için gerekli zeminin  oluşup oluşamayacağı konusunda taraflar arasında nabız yoklamak amacıyla  Temmuz başında görevlendirildiği günden bu yana adaya 3. ziyaretini gerçekleştiren Lute, dün Akıncı ve Anastasiadis’le görüşmüş, bu sabah Anastasiadis’le yeniden bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, dünkü Lute-Akıncı görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, “Hazırlanması için çalışılan referans kavramları (terms of references) için Cumhurbaşkanımız, Jane Holl Lute ile ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptı. Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır” açıklamasında bulunmuştu.

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