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Akıncı ile Gutteres, Pazartesi görüşecek

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Akıncı ile Gutteres, Pazartesi görüşecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde geldiği New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 30 Eylül Pazartesi günü bir araya geliyor..

Akıncı bugün de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile görüşecek ve Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanın toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, New York’taki temasları kapsamında bugün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile görüşeceğini söyledi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mogherini görüşmesinin ardından Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi toplantısına katılarak, bir konuşma yapacağını belirtti.

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da bugün BM Genel Kurulu çalışmaları için New York’ta bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı’nın Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Sıfır Atık Politikası” toplantısına katılacağını kaydetti.

Burcu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BM Genel Kurulu 74. Dönem çalışmaları için geldiği New York’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kaldığı otelde ziyarete ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdiğine de değindi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün de AGİT dönem başkanlığını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştüğünü kaydeden Burcu, “Cumhurbaşkanımızın Slovakya BM Daimi Temsilciliği’nde Sayın Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşmede Slovakya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Bölümü Genel Direktörü Alexander Micovcin, Slovakya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Chatrnuch da hazır bulunmuştu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin de 30 Eylül Pazartesi günü yer alacağını belirtti.

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