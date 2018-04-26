Akıncı - Erhürman görüşmesi iptal oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün gerçekleştireceği haftalık olağan görüşme iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın telefon görüşmesinin ardından bugünkü toplantının iptaline, görüşmenin gelecek hafta yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugünkü yoğun programları ve geçtiğimiz hafta TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla yapılan toplantıların ardından iki kez daha biraraya gelerek genel değerlendirme yapmaları nedeniyle, görüşmenin gelecek hafta yapılması kararlaştırıldı.