Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurdu

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurarak koronavirüs istatistiklerine KKTC'yi de dahil etmelerini istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) başvurarak, koronavirüs salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a gönderdiği yazıda, Covid 19 salgınına karşı tüm dünya toplumları gibi Kıbrıs Türk halkının da gerekli tedbirleri alarak mücadele ettiğini belirterek, Dünya Sağlık Örgütü ile iletişim ve dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı.

Gönderdiği yazıda salgınla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’taki gelişmeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Akıncı, Dünya Sağlık Örgütü’nün oynadığı önemli rolün altını çizerek, Kıbrıs Türk tarafı ile doğrudan iletişimin gerekliliğini de ifade etti.