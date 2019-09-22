“Akıncı demagoji yapıyor”

Tatar sert çıktı: “Akıncı demagoji yapmaktadır. İddialarının aksine Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğu Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği bir çözüme karşıdır”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendisine yönelik eleştirilerine karşı sert çıktı, Akıncı’yı demagoji yapmakla suçladı.

Tatar, Akıncı’nın tüm iddialarının, aksine Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğunun; Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği ve bir çok yerde toprak kaybına uğrayacağı bir çözüme karşı olduğunu vurguladı.

Tatar’ın açıklamasını tam metni şöyle:

“Sn. Akıncı'nın bugün (dün) şahsımı hedef alarak yaptığı açıklamayı, derin bir hayret ve teessür ile karşılamış bulunuyorum..

Kendisine cevaben, öncelikle altını çizmek isterim ki; Sn. Akıncı demagoji yapmaktadır..

Çünkü, Benim sn. Akıncı için; "macera arıyor..." dediğim konular...

Kendisinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaları değil..

Bilakis, Sn. Akıncı'nın; Rumların müzakerelere yeniden başlamak için, ön şart olarak ileri sürdükleri..

Kapalı Maraş’ın açılmasından ve hidrokarbon arayışlarından vazgeçilmesi, Güzelyurt ve Karpaz başta olmak üzere, Rumlar'a kayıtsız şartsız toprak tavizi verilmesi, hepsinden de önemlisi, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesi gibi...

Ülkemiz açısından, kabulü ASLA mümkün olmayan koşullardır..

Üstelik Sn. Akıncı, tüm bu ön koşulları bilmesine rağmen..

Bilmezmiş gibi davranmakta, dahası ve en önemlisi Guterres planı çerçevesinde, görüşme yapacağını ifade etmektedir..*

Kaldı ki; sn. Akıncı’nın tüm iddialarının, tam da aksine..

Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğu; Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil bir çok yerde toprak kaybına uğrayacağımız..

Sözde bir çözüme elbette ki karşıdır...

Bu gerçeğin, artık Sn. Akıncı tarafından da kabul edilmesi ise, en büyük arzumuzdur.”