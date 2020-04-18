Akıncı'dan üç dilde Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı“Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız” dedi.

Akıncı Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımlayarak, insanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle Kıbrıs’ta yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısıyla bu yortuyu kutlayanlara en iyi dileklerini ilettiğini belirtti.

Akıncı’nın Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu kutladığı Türkçe, İngilizce ve Rumca yayınladığı mesajı şöyle:

“İnsanlığın ölümcül bir salgınla büyük bir mücadele yürüttüğü günlere denk gelen Paskalya yortusu nedeniyle adamızda yaşayan tüm Hristiyanlara ve inancı dolayısı ile bu yortuyu tüm kutlayanlara en iyi dileklerimi iletiyorum.

Hangi din, ırk, milliyet ve renkten olursak olalım, bu zor dönemden yardımlaşarak ve dayanışma içerisinde el birliğiyle çıkacağız. Bu büyük felaketten, adada yaşayan toplumlar ve dünya insanlığı olarak en az hasarla çıkmamızı temenni ederim.

Gelecekte daha sağlıklı ve huzurlu nice Paskalya yortularına ulaşmanızı dilerim.”