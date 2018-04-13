Akıncı'dan, Özgürgün'e sert gönderme

Parti liderleriyle toplantısı sonrasında açıklamarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı bir gazetecinin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmaması ve “makamına saygım var, ama kendisine saygı duymuyorum” açıklamalarının sorulması üzerine ise Akıncı, Özgürgün’ün bir önceki toplantıya da yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılmayarak, Genel Sekreter’ini kendisini temsilen gönderdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sefer toplantı çağrılarına yanıt da alamadıklarını belirterek, geri dönüşün basın yoluyla yapıldığını kaydetti.

“KİMSEYİ ZORLA TOPLATILARA GETİREMEYİZ…SAYGI GÖSTERDİĞİNİZ KADAR SAYGI GÖRÜRSÜNÜZ”

Akıncı şöyle konuştu:

“Kimseyi zorla bu toplantılara getiremeyiz, katılan arkadaşlar görüşlerini bizimle paylaşıyor. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Katılmayan arkadaşlar kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Gelmeyi, katılmayı, paylaşmayı, görüş ifade etmeyi uygun görmüyorlar. Dolayısıyla buna söylenecek fazla bir şey yok. Saygı konusunda ise hayatın her alanında geçeridir. Sadece siyaset kurumu bağlamında değil, saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz. Bu şekilde bir tavır içerisine giren bir lider, ‘bir daha Cumhurbaşkanlığındaki böylesi bir toplantı için ben artık davet istemem’ demek ister. Dolayısıyla bu isteğini de biz yerine getireceğiz” dedi.